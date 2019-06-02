Son Dakika Haberleri: Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı teröristin ve bir doçka uçaksavar silahının, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:44 Kaynak: AA
PKK, Irak, Güncel
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