Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı teröristin ve bir doçka uçaksavar silahının, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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