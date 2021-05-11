Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu