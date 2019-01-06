Bakanlık Açıkladı: Kuzey Irak'taki Hava Harekatında 7 Terörist Öldürüldü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatını duyurdu. Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
"7 BÖLÜCÜ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"
Açıklama şöyle: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 05 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:36 Kaynak: AA
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