Bakanlık Açıkladı: Kuzey Irak'taki Hava Harekatında 7 Terörist Öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatını duyurdu. Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

"7 BÖLÜCÜ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Açıklama şöyle: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 05 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."