Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

-MSB tarafından paylaşılan videoda hava harekatının yürütüldüğüne dair görüntüler MSB: " Irak 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK 'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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