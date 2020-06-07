Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
-MSB tarafından paylaşılan videoda hava harekatının yürütüldüğüne dair görüntüler MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
-MSB tarafından paylaşılan videoda hava harekatının yürütüldüğüne dair görüntüler MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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8.06.2020 01:07:42. #1.13#
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