Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör... - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör...

11 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin'de teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin'de teslim oldu

Silopi, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:02 Kaynak: AA

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