Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör... - Son Dakika

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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör...
11 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin'de teslim oldu.
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin'de teslim oldu
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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