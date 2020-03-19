Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye'nin kuzeyindeki terör... - Son Dakika

Irak 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi 'de Suriye 'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin 'de teslim oldu

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Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti