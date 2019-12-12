Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1... - Son Dakika

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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 YPG/PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 YPG/ PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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