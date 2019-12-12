Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1... - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1...

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 YPG/PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 YPG/ PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede
Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kadının oğlu, PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
17:45 Antalya valisi karaloğlu: halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı - Son Dakika
17:45 Hastanede tavandan düşen kişi kamerada - Son Dakika
17:43 Beypazarı'nda 18 hafız icazet aldı - Son Dakika
17:41 Darıca'ya yeni nesil 2 park inşa ediliyor - Son Dakika
17:40 Öğrencilere bilinçli tüketici semineri verildi - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:50:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]