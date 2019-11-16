Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava... - Son Dakika
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:32 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı Takla atan araç direğe dayalı halde asılı kaldı Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi