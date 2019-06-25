Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler...
22 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:40 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK
'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Doğu Karadeniz'de dev operasyon! Bin 700 asker iki teröristin peşinde
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Mansur Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı
Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi