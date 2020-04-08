Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz... - Son Dakika

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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:02 Kaynak: AA
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