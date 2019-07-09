Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava...
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava...

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava..., System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:34 Kaynak: AA
Metina, Irak, Güncel
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