Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava...
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:34 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina
bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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