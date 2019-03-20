Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk'a Düzenlenen Hava Harekatında Terör Örgütünce Silah Mevzisi ve Mühimmat...
56 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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