Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk'a Düzenlenen Hava Harekatında Terör Örgütünce Silah Mevzisi ve Mühimmat...

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk'a Düzenlenen Hava Harekatında Terör Örgütünce Silah Mevzisi ve Mühimmat...

56 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk'a Düzenlenen Hava Harekatında Terör Örgütünce Silah Mevzisi ve Mühimmat..., System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Irak, Hakurk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın 20 Yaşındaki Genç, Tartıştığı Liseli Kız Arkadaşını Tabanca ile Yaraladı Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu Sıcak Gelişme! Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:05:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk'a Düzenlenen Hava Harekatında Terör Örgütünce Silah Mevzisi ve Mühimmat...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]