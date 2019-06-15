Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 51 teröristin...
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:19 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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