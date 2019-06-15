Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 51 teröristin...
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 51 teröristin...

3 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 51 teröristin..., System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:19 Kaynak: AA
Hakurk, Irak, Güncel
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