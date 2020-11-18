Son dakika haber: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
18.11.2020 17:43
Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 4 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 4 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti." ifadesine yer verildi.
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