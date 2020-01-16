Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla... - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla...

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakurk, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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