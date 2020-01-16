Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla... - Son Dakika
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:54 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Son Dakika İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü