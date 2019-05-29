Son Dakika Haberleri: Son dakika! Bakanlık Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı
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Son dakika! Bakanlık Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı

54 dakika önce

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda dün ve gece süresince kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile destekli olarak devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirilmiş; böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 olmuştur. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir."

Son dakika! Bakanlık Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:48 Kaynak: AA
Hakurk, Irak, Güncel
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