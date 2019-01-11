Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatlarında Silahlı 5 Terörist Etkisiz Hale...

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatlarında Silahlı 5 Terörist Etkisiz Hale...

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatlarında Silahlı 5 Terörist Etkisiz Hale..., System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:37 Kaynak: AA

Hakurk, Irak, Güncel
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