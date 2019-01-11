Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatlarında Silahlı 5 Terörist Etkisiz Hale...
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:37 Kaynak: AA
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