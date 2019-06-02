Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 27 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" denildi.

Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:02 Kaynak: AA
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