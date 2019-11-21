Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist...
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist... - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist...

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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