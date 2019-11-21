Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist... - Son Dakika
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi'den PKK/YPG'ye ağır suçlama: Kürt partilerin bölgede faaliyet göstermesine müsaade etmedi Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı