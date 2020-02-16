Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün 'saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu'nun da arasında... - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında...

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakurk, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Berlin'de yaşanan saldırı hakkında konuşan Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu: Bizlik bir durum yok, herkes iyi
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin yakınına füze düştü İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]