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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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