Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava... - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava...

7 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakurk, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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