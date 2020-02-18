Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava... - Son Dakika

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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava...
7 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:58 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
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