Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk ve Zap Bölgelerine Yönelik Hava Harekatlarında, Üs Bölgelerine Saldırı...

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk ve Zap Bölgelerine Yönelik Hava Harekatlarında, Üs Bölgelerine Saldırı...

54 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk ve Zap Bölgelerine Yönelik Hava Harekatlarında, Üs Bölgelerine Saldırı..., System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:17 Kaynak: AA

Zap bölgesi, Hakurk, Irak, Güncel
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