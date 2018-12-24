Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk ve Zap Bölgelerine Yönelik Hava Harekatlarında, Üs Bölgelerine Saldırı...
54 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:17 Kaynak: AA
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