Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a Yönelik Hava...

Irak'ın Kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a Yönelik Hava...

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik hava harekatlarında silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi.

Irak'ın Kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a Yönelik Hava..., System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik hava harekatlarında silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:57 Kaynak: AA

Zap bölgesi, Metina, Kandil Dağı, Irak, Güncel
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