Irak'ın Kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a Yönelik Hava...
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik hava harekatlarında silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Kandil
, Avaşin-Basyan, Metina
, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik hava harekatlarında silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:57 Kaynak: AA
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