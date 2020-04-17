Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz... - Son Dakika

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Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:42 Kaynak: AA
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