Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz... - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı

Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı