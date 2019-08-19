Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında...
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Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:18 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK
'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
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