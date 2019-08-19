Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında...
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Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında...

53 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında..., System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:18 Kaynak: AA
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