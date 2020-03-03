Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist,... - Son Dakika

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Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist,...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:46 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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