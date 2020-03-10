Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli... - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli...

7 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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