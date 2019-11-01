Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale...
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale...

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale...

7 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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