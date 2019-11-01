Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale...
7 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:26 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
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