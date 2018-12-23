Irak'ın Kuzeyindeki Kandil ve Hakurk Bölgelerine Yönelik Hava Harekatlarında Üs Bölgelerine Saldırı...
4 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Kandil
ve Hakurk
bölgelerine yönelik hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:46 Kaynak: AA
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