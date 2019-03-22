Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Kandil ve Zap'a Düzenlenen Hava Harekatlarında, Terör Örgütünün Kullandığı...

Irak'ın Kuzeyindeki Kandil ve Zap'a Düzenlenen Hava Harekatlarında, Terör Örgütünün Kullandığı...

39 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Irak'ın Kuzeyindeki Kandil ve Zap'a Düzenlenen Hava Harekatlarında, Terör Örgütünün Kullandığı..., System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Zap bölgesi, Kandil Dağı, Irak, Politika
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