Irak'ın Kuzeyindeki Kandil ve Zap'a Düzenlenen Hava Harekatlarında, Terör Örgütünün Kullandığı...
39 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Kandil
ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:53 Kaynak: AA
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