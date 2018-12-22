Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Metina Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatında, Üs Bölgelerine Saldırı...

Irak'ın Kuzeyindeki Metina Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatında, Üs Bölgelerine Saldırı...

5 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyindeki Metina Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatında, Üs Bölgelerine Saldırı..., System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:10 Kaynak: AA

Metina, Irak, Güncel
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