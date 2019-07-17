Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 7...
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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:57 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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