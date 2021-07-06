MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü

Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok