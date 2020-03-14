Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla... - Son Dakika

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Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı

Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli

Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?