Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla... - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla...

10 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Metina, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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