Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz...
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:32 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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