Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz...
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz...

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz..., System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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