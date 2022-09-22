Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam Son Yolculuğuna Uğurlandı

22.09.2022 18:14
Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam’ın cenazesi memleketi Çorum’da toprağa verildi.

ERKAN KARACA

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam, teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda dün şehit olmuştu. Şehit Karaçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün önce uçakla Merzifon Havaalanı'na, daha sonra da kara yoluyla Çorum'da bulunan baba ocağına getirildi.

Karaçam'ın naaşını karşılayan yüzlerce vatandaş, şehit için dua etti. Duanın ardından helallik alındı. Bu sırada Karaçam'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Muhammed Karaçam'ın naaşı, daha sonra cenaze namazı için Akşemseddin Camii'ne götürüldü. Cami önünde şehit Karaçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Meryem Karaçam, babası Bedri Karaçam ve kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Baba Bedri Karaçam ve anne Meryem Karaçam, yakınlarından destek alarak ayakta durabildi. Şehit Karaçam, ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Merzifon 5. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Mete Kuş, Kırıkkale Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Şehit Uzman Onbaşı Karaçam, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Onbaşı Karaçam, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı ŞEHİT UZMAN ONBAŞI KARAÇAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ŞEHİT UZMAN ONBAŞI KARAÇAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaynak: ANKA

Karaçam, Çorum, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi
18:00 Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 18:14:43. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement