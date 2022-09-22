Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam Son Yolculuğuna Uğurlandı

ERKAN KARACA

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam, teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda dün şehit olmuştu. Şehit Karaçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün önce uçakla Merzifon Havaalanı'na, daha sonra da kara yoluyla Çorum'da bulunan baba ocağına getirildi.

Karaçam'ın naaşını karşılayan yüzlerce vatandaş, şehit için dua etti. Duanın ardından helallik alındı. Bu sırada Karaçam'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Muhammed Karaçam'ın naaşı, daha sonra cenaze namazı için Akşemseddin Camii'ne götürüldü. Cami önünde şehit Karaçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Meryem Karaçam, babası Bedri Karaçam ve kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Baba Bedri Karaçam ve anne Meryem Karaçam, yakınlarından destek alarak ayakta durabildi. Şehit Karaçam, ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Merzifon 5. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Mete Kuş, Kırıkkale Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.