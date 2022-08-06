ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERGİN, MANİSA'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERGİN, MANİSA'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

06.08.2022 17:27
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERGİN, MANİSA'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in (27) cenazesi, memleketi Manisa'nın Gördes ilçesinde toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in (27) cenazesi, memleketi Manisa'nın Gördes ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi, hava yoluyla ailesinin yaşadığı Manisa'nın Akhisar ilçesine götürüldü. Ulucami Mahallesi'ndeki baba ocağı önünde şehit Ergin için helallik alındı. Bu sırada şehidin babası Erhan Ergin, annesi Gülşah Ergin ve kız kardeşi Fatma Ergin, gözyaşı döktü. Anne Ergin'in, Oğlumun kokusunu duymak istiyorum diyerek askerlere sarılması, yürek burktu. Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi olan Gördes ilçesinin Boyalı Mahallesi'ne getirildi. Boyalı Mahallesi Camisi'nde şehit Ergin için askeri tören düzenlendi. Törene Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Uğur Aydemir, CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şehidin ailesi, yakınları ve askeri personel katıldı. Kılınan namazın ardından şehidin bir süre askerlerin omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına koyuldu. Şehit Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi, Boyalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan 16 Aralık 2019'da uzman çavuş olan Reşat Ergin'in, 9 yıl önce Twitter'daki hesabından Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım paylaşımını yaptığı görüldü.

YORUMLAR
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Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Manisa, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERGİN, MANİSA'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERGİN, MANİSA'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI - Son Dakika
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