Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi

02.10.2022 00:04

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın (21) şehadet haberi, Bingöl'deki ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın (21) şehadet haberi, Bingöl'deki ailesine verildi.

Askeri yetkililer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, şehidin Kültür Mahallesi'ndeki evine giderek, kentte görev yapan polis memuru baba Necat ile anne Nejla Ataş'a acı haberi verdi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan şehidin arkadaşlarına vasiyetini söylediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.

Videoda, şehit Yusuf Ataş'ın "Benim vasiyetim, eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." dediği görülüyor.

Şehidin naaşının memleketi Elazığ'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bingöl, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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