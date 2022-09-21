Ailenin dört çocuğundan en küçüğü olan şehit için yarın ikindi namazından sonra Çorum Akşemseddin Camisi'nde tören düzenleneceği, ardından cenazenin Çorum Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Karaçam, Çorum, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Muhammed Karaçam'ın Çorum'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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