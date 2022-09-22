Şehit Uzman Onbaşı Karaçam, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Onbaşı Karaçam, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

22.09.2022 17:24
Şehit Uzman Onbaşı Karaçam, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari'den askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Çorum'a getirilerek, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Buradan, helallik alınmak üzere Buharaevler Mahallesi'ndeki evine götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, şehit babası Bedri Karaçam, şehit annesi Aysel Karaçam ile kardeşleri Satı Kül, Elvan Karaçam ve Sibel Sırçalı'ya taziye dileklerini iletti.

İkindi namazına müteakip cenaze namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi.

Şehit Muhammed Karaçam'ın cenazesi, askerlerin omzunda topçu arabasına konularak, konvoy eşliğinde götürüldüğü Çorum Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Merzifon 5. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Kırıkkale Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Karaçam, Çorum, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Karaçam, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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