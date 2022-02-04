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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

04.02.2022 10:02
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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Pençe Operasyonları, Atak, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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