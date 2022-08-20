Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

20.08.2022 18:48
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
500
Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu Video: Abd, Uluslararası Hukuku ve Diğer Ülkelerin Egemenliğini Sürekli Baltalıyor Video: Abd, Uluslararası Hukuku ve Diğer Ülkelerin Egemenliğini Sürekli Baltalıyor
Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
17:35 Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
17:28 Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:56 Ünlü model Özge Ulusoy'dan 'birikim' sorusuna cevap: Paramı emlak sektörüne yatırıyorum
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 18:48:38. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement