Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadesine yer verildi.
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