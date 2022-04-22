IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİ FÜZELERLE VURULDU-- - Son Dakika
Üye Girişi

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİ FÜZELERLE VURULDU--

22.04.2022 15:47
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİ FÜZELERLE VURULDU--

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri birlikten belirlenen noktalara füze atışları yapıldı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri birlikten belirlenen noktalara füze atışları yapıldı.

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik yürütülen 'Pençe-Kilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan bugün de belirlenen hedeflere füze atışları yapıldı. Füze atışları 10 dakika sürdü. İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK hedefleri Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili 'Bora' füzeleriyle vuruldu.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİ FÜZELERLE VURULDU--
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİ FÜZELERLE VURULDU--
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİ FÜZELERLE VURULDU--
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİ FÜZELERLE VURULDU--
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİ FÜZELERLE VURULDU--

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Bakan Akar: 'Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şu an itibariyle 30 terörist etkisiz hale getirildi' Son dakika haberleri | Bakan Akar: 'Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şu an itibariyle 30 terörist etkisiz hale getirildi' Bakan Akar: 'Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şu an itibariyle 30 terörist etkisiz hale getirildi.' Bakan Akar: 'Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şu an itibariyle 30 terörist etkisiz hale getirildi.'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİ FÜZELERLE VURULDU-- - Son Dakika


Son Dakika
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:33:22. #1.13#
SON DAKİKA: IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİ FÜZELERLE VURULDU-- - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement