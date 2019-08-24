Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:46 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı
Son Dakika! Pençe-3 Operasyonu başlatıldı Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu? "Karpuz kabak çıktı" deyip karpuzcunun 19 yaşındaki kardeşini bıçakladı Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP