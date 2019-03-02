Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyi, Metina
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
ANKARA,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:19 Kaynak: DHA
Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor
ABD, PKK İçin Kararını Verdi: Terör Örgütü Listesinde Kalacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu
Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı