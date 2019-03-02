Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:19 Kaynak: DHA

Metina, Irak, Güncel
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