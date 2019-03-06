Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi
2 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina
, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:34 Kaynak: DHA
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