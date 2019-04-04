Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:19 Kaynak: DHA
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