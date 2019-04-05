Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi

25 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:50 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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