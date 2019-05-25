Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

2 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:59 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, Güncel
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