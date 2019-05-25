Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu
2 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:59 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
- Ankara
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