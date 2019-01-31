Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

18 dakika önce

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine dün hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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