Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı
19 dakika önce
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk
, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:57 Kaynak: AA
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