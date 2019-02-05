Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

19 dakika önce

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak, 1990 Yılında İşgal Ettiği Kuveyt'e Savaş Tazminatı Ödedi Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı

Başlarına 66 Milyon 900 Bin Lira Ödül Konulan FETÖ Firarileri, Bakanlığın Terör Listesine Alındı Son Dakika! İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 9 İlde Adayını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:16:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]